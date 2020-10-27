Ольга Смородская: «Локомотив» в матче с «Баварией» был командой, а не мальчиками для битья

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).



«Сегодня мне всё понравилось. Мы увидели умную игру: Николич показал много тактических находок, быстрый выход из обороны в атаку, да и оборона сдержала очень сильных игроков «Баварии». Команда была командой, а не мальчиками для битья. Антон Миранчук забил отличный гол. Такой хороший момент был у Зе Луиша, когда они выходили вдвоём против одного Нойера… Ну отдай ты Жемалетдинову… Всё-таки Зе Луиш до конца ещё не влился в команду.

Очень понравилась молодёжь: Куликов — отличный мальчик, Рыбчинский тоже неплохо себя показал. Они хорошо видят поле, отдают точные пасы. Молодцы! На ничью сегодня наиграли — сто процентов. «Локомотив» очень хорошо себя показал. Игра была красивая, скоростная, никакого автобуса у ворот не стояло.



Рано делать выводы, это была всего лишь вторая игра. Поживём — увидим. В Лиге чемпионов очень тяжело играть, опыта не хватает, да и соперники очень сильные. Но «Локо» сегодня выглядел достойно. Упрекнуть некого, да и не за что», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.