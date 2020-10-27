Мостовой: «Локомотив» не удивил. Почему «Бавария» должна всегда 3:0 выигрывать?

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» (1:2).
«Локомотив» меня не удивил. Я ещё вчера и позавчера говорил, что «Бавария» если и выиграет, то в один мяч. Даже сказал, что счёт, скорее всего, будет 1:2. Мне говорят: «А как? Как?». А почему «Бавария» должна всегда 3:0 или 4:0 выигрывать? Да, в Германии они так побеждают, потому что там под них все ложатся. А «Локомотив» правильно всё сделал, хотя «Бавария» при счёте 1:0 должна была три забивать. С самого начала было видно, что игра будет даваться трудно, и это нормально. Я ничем не удивлён.
Что касается шансов «Локомотива» в группе, то мы изначально видели, что состав соперников тяжёлый. За третье место команда поборется, всё-таки с «Зальцбургом» вничью сыграли и имеют преимущество перед ними», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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