Сенников: у «Локомотива» будут шансы на второе место при положительном исходе с «Атлетико»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).



«Мне понравилась игра. «Локомотив» здорово использовал моменты, когда нападающие выдерживали линию офсайда и открывались за спину защитникам. «Бавария» высоко играла, надеясь, что Нойер подстрахует. Особенно хорошие моменты были во втором тайме — могли сначала сравнять, а потом и выйти вперёд. Что касается момента Зе Луиша, то если ты бьёшь, то должен хотя бы попадать в ворота. Конечно, было бы лучше, если бы он сделал передачу.



«Бавария», кажется, приехала не совсем в оптимальной готовности. Может, «Локомотив» для них не такой сильный раздражитель. Очень спокойно мюнхенцы играли. Было ощущение, что недооценили «Локомотив». Повели в счёте и решили, что спокойно доведут матч до победы.



Понравилось, что «Локомотив» перестроился после матча с «Ротором». Проиграли аутсайдеру, а теперь, наоборот, встретились с самой сильной командой Европы. Нашли в себе силы, мотивацию и весь матч показывали дисциплину.



Всё будет зависеть от противостояния с «Атлетико», потому что они тоже проиграли «Баварии». Если с мадридцами у «Локомотива» будет положительный исход, то шансы на второе место будут. Пока думаем именно об этой позиции», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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