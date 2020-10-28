Роналду не сыграет с «Барселоной». У Криштиану все ещё коронавирус

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» из-за коронавируса, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По данным источника, Роналду сдал очередной тест на коронавирус и его результат вновь оказался положительным. Таким образом, футболист продолжит оставаться на самоизоляции.

Напомним, 13 октября стало известно, что Роналду заразился коронавирусом. На следующий день 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбывать карантин там. Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней вместо 14.

Матч «Ювентус» — «Барселона» состоится 28 октября. Начало встречи — в 23:00 мск.