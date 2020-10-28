Губерниев: «Бавария» приехала в Москву с настроем, как у Виктора Мозеса
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результате матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионом «Локомотив» — «Бавария» (1:2).
"«Бавария» приехала в Москву с настроем, как у Виктора Мозеса. То есть мы пешком оббежим вас и попой забьём. По-хорошему и объективно должны были сыграть где-то 2:5. Но с метра одним надо попадать, а другим научиться отдавать на пустые ворота.
Ещё важный момент. Наши клубы совсем к такому уровню не привыкли. Объясню, кто-то из соперников может грамотно открыться между линиями, а другой кто-то туда отдать. Так наши получили второй гол. В РПЛ так в принципе не играет никто. А пора начинать! И тем не менее, «Локомотив» — молодцы!" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Нойер: «Локомотив» действительно хорошо выступил в матче с «Баварией»
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