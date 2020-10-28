Хосеп Бартомеу: «Барселона» приняла предложение об участии в Европейской Премьер-лиге

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что клуб согласился принимать участие в Европейской Премьер-лиге.

«Я могу объявить несколько необычных новостей. Вчера мы приняли предложение об участии в будущей Европейской Премьер-лиге, которая гарантировала бы финансовую устойчивость клуба в будущем. И мы приняли формат будущего клубного чемпионата мира», — приводит слова Бартомеу журналист Дермот Корриган в своём «твиттере».

Ранее «Барселона» объявила об отставке Хосепа Марии Бартомеу с поста президента клуба.

Сообщалось, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании соревнований под названием «Европейская Премьер-лига». Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16–18 команд. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $ 6 млрд. Источником средств может стать банк JP Morgan.