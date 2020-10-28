Бензема повторил достижение Месси, Роналду и Рауля в Лиге чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов мёнхенгладбахская «Боруссия» и мадридский «Реал» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». В составе «Королевского клуба» отличились Карим Бензема и Каземиро.
«Боруссия» М стала тридцатым клубом, которому забивал Бензема в Лиге чемпионов, сообщается в «твиттере» OptaJoe. Он стал четвёртым футболистом, которому удалось забить 30 разным командам в ЛЧ. По этому показателю он присоединился к Лионелю Месси, Криштиану Роналду и Раулю.
«Боруссия», набрав два очка, занимает второе место в турнирной таблице группы В. «Реал» (1) — на последнем, 4-м месте. В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет с «Шахтёром», а «Реал» дома примет «Интер». Матчи состоятся 3 ноября.
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