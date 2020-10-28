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Гильерме о матче с «Баварией»: мы опять показали, что можем играть против любого соперника

Гильерме о матче с «Баварией»: мы опять показали, что можем играть против любого соперника
Футбол / Лига чемпионов 0

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал поражение в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Сегодня мы опять показали, что можем играть против любого соперника. Мы были командой и наслаждались поддержкой своего стадиона. Нам не хватило совсем чуть-чуть. Готовимся играть в том же духе», — написал Гильерме в своём «инстаграме».

Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2020/2021. «Локомотив» набрал 1 очко и находится на третьем месте. В следующем туре «железнодорожники» встретятся с мадридским «Атлетико».

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