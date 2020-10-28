Глава Ла Лиги осудил Бартомеу за слова о присоединении «Барсы» к Европейской Премьер-лиге

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал бывшего президента «Барселоны» Хосепа Марию Бартомеу за слова о том, что клуб согласился принимать участие в Европейской Премьер-лиге.

«Неудачное заявление Бартомеу в его последний день о присоединении «Барселоны» к слабому и воображаемому соревнованию, которое может их развалить. Это подтверждает его незнание футбольной индустрии. Печальный конец для президента с успехами и множеством ошибок в последнее время», — написал Тебас в своём «твиттере»

Ранее «Барселона» объявила об отставке Хосепа Марии Бартомеу с поста президента клуба.

Сообщалось, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании соревнований под названием «Европейская Премьер-лига». Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16–18 команд. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $ 6 млрд. Источником средств может стать банк JP Morgan.