Антон Миранчук о матче с «Баварией»: горжусь командной работой

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал поражение в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Горжусь командной работой! Спасибо всем фанатам за поддержку», — написал Миранчук в своём «инстаграме».

В этой встрече Антон Миранчук забил единственный гол за «Локомотив».

Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2020/2021. «Локомотив» набрал 1 очко и находится на третьем месте. В следующем туре «железнодорожники» встретятся с мадридским «Атлетико». Игра пройдёт 3 ноября. Начало встречи – 20:55 мск.