Пикфорд нанял телохранителей после смертельных угроз из-за травмы ван Дейка

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд нанял телохранителей после того, как получал смертельные угрозы из-за травмы, которую он нанёс защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку в матче чемпионата Англии, сообщает Daily Mail.
По данным источника, после того, как он получил смертельный угрозы в интернете, Пикфорд принял решение телохранителей, чтобы защитить себя и свою семью.
Напомним, в начале мерсисайдского дерби полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо сделал заброс на дальний угол вратарской площади, куда забегал ван Дейк. Пикфорд прыгнул в оппонента и нанёс тому тяжёлую травму колена, однако избежал наказания и пенальти в связи с тем, что судьи усмотрели у голландца офсайд. Ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменён, вместо него вышел Джо Гомес. Сообщалось, что ван Дейк может пропустить остаток сезона. Футболист мерсисайдцев получил разрыв передней крестообразной связки.
- 28 октября 2020
-
04:45
-
04:24
-
04:07
-
03:49
-
03:32
-
03:10
-
02:55
-
02:41
-
01:55
-
01:45
-
01:26
-
00:56
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:52
-
00:35
-
00:27
-
00:22
-
00:14
-
00:02
-
00:01
- 27 октября 2020
-
23:44
-
23:39
-
23:37
-
23:33
-
23:18
-
23:12
-
23:12
-
23:10
-
23:03
-
22:49
-
22:48
-
22:34
-
22:24