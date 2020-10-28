Пикфорд нанял телохранителей после смертельных угроз из-за травмы ван Дейка

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд нанял телохранителей после того, как получал смертельные угрозы из-за травмы, которую он нанёс защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку в матче чемпионата Англии, сообщает Daily Mail.

По данным источника, после того, как он получил смертельный угрозы в интернете, Пикфорд принял решение телохранителей, чтобы защитить себя и свою семью.

Напомним, в начале мерсисайдского дерби полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо сделал заброс на дальний угол вратарской площади, куда забегал ван Дейк. Пикфорд прыгнул в оппонента и нанёс тому тяжёлую травму колена, однако избежал наказания и пенальти в связи с тем, что судьи усмотрели у голландца офсайд. Ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменён, вместо него вышел Джо Гомес. Сообщалось, что ван Дейк может пропустить остаток сезона. Футболист мерсисайдцев получил разрыв передней крестообразной связки.