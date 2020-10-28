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Пикфорд нанял телохранителей после смертельных угроз из-за травмы ван Дейка

Пикфорд нанял телохранителей после смертельных угроз из-за травмы ван Дейка
Футбол / Англия 0

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд нанял телохранителей после того, как получал смертельные угрозы из-за травмы, которую он нанёс защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку в матче чемпионата Англии, сообщает Daily Mail.

По данным источника, после того, как он получил смертельный угрозы в интернете, Пикфорд принял решение телохранителей, чтобы защитить себя и свою семью.

Напомним, в начале мерсисайдского дерби полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо сделал заброс на дальний угол вратарской площади, куда забегал ван Дейк. Пикфорд прыгнул в оппонента и нанёс тому тяжёлую травму колена, однако избежал наказания и пенальти в связи с тем, что судьи усмотрели у голландца офсайд. Ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменён, вместо него вышел Джо Гомес. Сообщалось, что ван Дейк может пропустить остаток сезона. Футболист мерсисайдцев получил разрыв передней крестообразной связки.

Полиция начала расследование после угроз Пикфорду, нанёсшему травму ван Дейку
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