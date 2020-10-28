Виллаш-Боаш: у «Марселя» нет денег на Гвардиолу, к сожалению, у вас есть я с этой тактикой

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал поражение во втором туре группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча состоялась в Марселе на стадионе «Велодром» и закончилась победой гостей со счётом 3:0.

«Когда я попробовал что-то другое против команды такого уровня мы проиграли 0:4, и вы меня уничтожили. Не злоупотребляйте, «Манчестер Сити» есть «Манчестер Сити», они потратили миллиард, они играют хорошо, их тренер — феномен, который всегда играет мячом. У «Марселя» нет денег, чтобы привести сюда Гвардиолу, к сожалению, у вас есть АВБ с такой тактикой", — приводит слова Виллаша-Боаша Lequipe.

«Манчестер Сити», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы С. «Марсель» (0) — на 4-м месте. В другом матче группы С «Порту» обыграл «Олимпиакос» со счётом 2:0.