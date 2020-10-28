Зе Луиш объяснил, почему не отдал пас на Жемалетдинова в матче с «Баварией»

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш объяснил, почему не отдал пас на Рифата Жемалетдинова в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

«У «Баварии» в защите оставалось свободное пространство и мы просто ждали своего момента, гол получился из этого. Почему не отдал пас на Жемалетдинова? Этот момент как раз обсуждал в раздевалке. Честно говоря, я просто его не увидел, потерял концентрацию и неправильно оценил ситуацию на поле. Важно было забить второй мяч, но у нас этого не получилось», — приводит слова Зе Луиша «Матч ТВ».

Напомним, на 77-й минуте встречи форвард «железнодорожников» Зе Луиш влетел в штрафную и пробил в дальний угол — мяч прокатился недалеко от штанги. При этом рядом с ним бежал свободный партнёр по команде Рифат Жемалетдинов.

Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2020/2021. «Локомотив» набрал 1 очко и находится на третьем месте. В следующем туре «железнодорожники» встретятся с мадридским «Атлетико». Игра пройдёт 3 ноября. Начало встречи – 20:55 мск.