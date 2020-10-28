Бартомеу: мы достигли цели сделать «Барселону» самым уважаемым и любимым клубом в мире

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу, вчера, 27 октября, ушедший в отставку, рассказал о выполненных целях за время своей работы в клубе.
«Мы пережили смерть Тито Вилановы и несправедливое заключение Сандро Росселя. Мы получали в свой адрес оскорбления, жестокую критику со стороны некоторых средств массовой информации, больше, чем было бы допустимо. Теперь вместе с правлением я желаю перевернуть страницу «Барселоны». Я желаю всего наилучшего новому президенту и хочу увидеть «Барсу» на расстоянии. Именно члены клуба решают будущее «Барселоны», лучшего клуба в мире. С самого начала это было намерением совета директоров — сделать «Барселону» самым уважаемым и любимым клубом в мире. Мы более чем достигли этой цели.
Нам пришлось управлять «Барселоной» в один из самых сложных периодов для страны и клуба. Мы всегда поддерживали наши институты под знаменем права на принятие решений и свободы слова», — цитирует Бартомеу Marca.
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