Определён самый быстрый игрок Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020

Журналист The Independent Мигель Дилейни в «Твиттере» опубликовал часть технического отчёта УЕФА по итогам розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/2020, в котором определён самый быстрый игрок.

Предсказуемо, возглавил данный рейтинг звёздный нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, развивший скорость 33,98 км/ч в игре с мюнхенской «Баварией». Вторую строчку в списке занимает защитник «РБ Лейпциг» Лукас Клостерманн – 33,82 км/ч в матче с «ПСЖ». Замыкает тройку лучших крайний защитник «Аталанты» Ханс Хатебур, которому удалось набрать 33,71 км/ч в матче всё с тем же «ПСЖ».

Публикация доступна в «твиттере».

В текущем сезоне 21-летний французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял участие в 6 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись 6 забитыми мячами и 4 результативными передачами.