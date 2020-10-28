Зидан: «Реал» не думал, что в матче с гладбахской «Боруссией» будет такая драма

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги встречи 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:2). «Сливочным» удалось уйти от поражения лишь в концовке матча, забив на 87-й и 93-й минутах.

«Мы не думали, что произойдёт такая драма. Но игроки «Реала» показали, что знают, как правильно реагировать. Я думаю, что мы были очень хороши в первом тайме. Большая боль в том, что мы допустили серьёзную ошибку в моменте с первым пропущенным мячом.

К сожалению, «Реал» не превратил владение мячом в настоящие моменты. Из этого опыта я пойму, как игроки могут отреагировать. Это был очень важный момент, который нужно было закрепить.

Это будет трудный год для всех, но я горжусь своей командой сегодня вечером. Играя так, мы без всяких сомнений пройдём групповой этап», — приводит слова Зидана Goal.

«Боруссия», набрав два очка, занимает второе место в турнирной таблице группы В. «Реал» (1) — на последнем, 4-м месте. В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет с «Шахтёром», а «Реал» дома примет «Интер». Матчи состоятся 3 ноября.