Зидан: «Реал» не думал, что в матче с гладбахской «Боруссией» будет такая драма

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги встречи 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:2). «Сливочным» удалось уйти от поражения лишь в концовке матча, забив на 87-й и 93-й минутах.
«Мы не думали, что произойдёт такая драма. Но игроки «Реала» показали, что знают, как правильно реагировать. Я думаю, что мы были очень хороши в первом тайме. Большая боль в том, что мы допустили серьёзную ошибку в моменте с первым пропущенным мячом.
К сожалению, «Реал» не превратил владение мячом в настоящие моменты. Из этого опыта я пойму, как игроки могут отреагировать. Это был очень важный момент, который нужно было закрепить.
Это будет трудный год для всех, но я горжусь своей командой сегодня вечером. Играя так, мы без всяких сомнений пройдём групповой этап», — приводит слова Зидана Goal.
«Боруссия», набрав два очка, занимает второе место в турнирной таблице группы В. «Реал» (1) — на последнем, 4-м месте. В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет с «Шахтёром», а «Реал» дома примет «Интер». Матчи состоятся 3 ноября.
- 28 октября 2020
-
07:58
-
07:35
-
07:17
-
06:34
-
06:18
-
05:38
-
05:24
-
04:45
-
04:24
-
04:07
-
03:49
-
03:32
-
03:10
-
02:55
-
02:41
-
01:55
-
01:45
-
01:26
-
00:56
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:52
-
00:35
-
00:27
-
00:22
-
00:14
-
00:02
-
00:01
- 27 октября 2020
-
23:44
-
23:39
-
23:37
-
23:33
-
23:18
-
23:12