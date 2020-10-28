Яркая встреча «Локомотива» с «Баварией» и 1-е место Хабиба в рейтинге UFC. Главное к утру

Итоги встречи московского «Локомотива» с мюнхенской «Баварией» в ЛЧ, позиция Хабиба Нурмагомедова в сводном рейтинге лучших бойцов UFC и аннулирование побед Евгения Устюгова на ОИ в Сочи Ванкувере – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.

2. Хабиб Нурмагомедов официально возглавил сводный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от веса.

3. Малком и Сердар Азмун не помогут «Зениту» в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

4. «Барселона» объявила об отставке Хосепа Бартомеу с поста президента клуба.

5. Антидопинговая панель CAS аннулировала победы Евгения Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере.

6. «Наслаждайся пенсией». Друг Конора Макгрегора опубликовал фото Хабиба с мужчинами в ванной.

7. Роналду не сыграет с «Барселоной». У Криштиану всё ещё коронавирус.

8. Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин собрался встретиться с Хабибом Нурмагомедовым.