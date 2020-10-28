«Бавария» в третий раз не смогла договориться с Давидом Алабой о новом контракте

Мюнхенская «Бавария» продолжает безуспешные попытки заключения нового контракта с 28-летним австрийским крайним защитником Давидом Алабой. Об этом сообщает журналист немецкого издания Bild Кристиан Фалк в «Твиттере».
«Третий раунд переговоров «Баварии» о новом контракте с Давидом Алабой вновь провален!» — написал журналист в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что «Ювентус» достиг договорённости о контракте с Алабой. Туринскому клубу удалось выиграть борьбу за игрока сразу у нескольких европейских грандов, среди которых «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также «Пари Сен-Жермен».
Давид Алаба выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2011 года. С тех пор он провёл за немецкий клуб 393 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 49 результативных передач, получив 17 жёлтых карточек и ни разу не удалившись.
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