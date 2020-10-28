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Экс-директор академии «Краснодара»: о нас никто не знал, название ни о чём не говорило

Экс-директор академии «Краснодара»: о нас никто не знал, название ни о чём не говорило
Футбол / РПЛ 0

Экс-директор академии «Краснодара» Владимир Шевелёв вспомнил, с чего начиналась академия в бытовом плане — молодые игроки жили в частных домах.

«В таких домах жили Илья Жигулёв, Даниил Фомин, Коля Комличенко, – рассказал «Чемпионату» первый директор академии Владимир Шевелёв (одновременно футбольный и гандбольный тренер), это он разглядел будущего вратаря Матвея Сафонова на школьной эстафете и позвал в «Краснодар». – Надо было создавать конкурентные преимущества перед другими академиями, о нас же никто не знал, на турнирах название «Краснодар» ни о чём не говорило. Потом к нам приезжали ребята из Курска или Воронежа, родители жили рядом, на тренировки всех детей из домов забирал автобус, по вечерам навещали тренеры».

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» – «Челси» состоится 28 октября в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

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