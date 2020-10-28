Экс-директор академии «Краснодара»: о нас никто не знал, название ни о чём не говорило

Экс-директор академии «Краснодара» Владимир Шевелёв вспомнил, с чего начиналась академия в бытовом плане — молодые игроки жили в частных домах.
«В таких домах жили Илья Жигулёв, Даниил Фомин, Коля Комличенко, – рассказал «Чемпионату» первый директор академии Владимир Шевелёв (одновременно футбольный и гандбольный тренер), это он разглядел будущего вратаря Матвея Сафонова на школьной эстафете и позвал в «Краснодар». – Надо было создавать конкурентные преимущества перед другими академиями, о нас же никто не знал, на турнирах название «Краснодар» ни о чём не говорило. Потом к нам приезжали ребята из Курска или Воронежа, родители жили рядом, на тренировки всех детей из домов забирал автобус, по вечерам навещали тренеры».
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» – «Челси» состоится 28 октября в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
- 28 октября 2020
-
11:05
-
10:28
-
10:05
-
09:54
-
09:47
-
09:42
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
08:38
-
08:30
-
07:58
-
07:35
-
07:17
-
06:34
-
06:18
-
05:38
-
05:24
-
04:45
-
04:24
-
04:07
-
03:49
-
03:32
-
03:10
-
02:55
-
02:41
-
01:55
-
01:45
-
01:26
-
00:56
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:52