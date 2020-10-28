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Шевелёв: привезли Миранчуков на просмотр, но в «Краснодаре» сказали, что таких уже много

Шевелёв: привезли Миранчуков на просмотр, но в «Краснодаре» сказали, что таких уже много
Футбол / РПЛ 0

Экс-директор академии «Краснодара» Владимир Шевелёв вспомнил, как в академию перешёл нападающий Иван Игнатьев и как проходили просмотр полузащитники Антон и Алексей Миранчук.

«Игнатьевы жили нищенски, в бараках, Ваню должен был забирать ЦСКА, но я убедил их выбрать «Краснодар», мы перевезли Ваню и дали ему контракт.

Как-то нам из Тамбова привёз вратаря Валерий Шарапов, первый тренер Юрия Жиркова (Шарапов умер 19 октября 2020 года. – Прим. «Чемпионата»), так он расплакался, что впервые в жизни получил деньги за воспитанника.

Я и тренер Миранчуков Сашка Воронков привезли близнецов на просмотр, они сыграли два матча, но [главный тренер академии Александр] Марьянович сказал, что таких уже много. Как можно отпустить Миранчуков? Про Зиньковского, который сейчас в «Крыльях», мне сказали, что он маленький. В итоге я тихо и мирно ушёл, когда понял, что спорить бессмысленно, зла ни на кого не держу», — сказал Шевелёв в беседе с корреспондентом чемпионата Евгением Кустовым.

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