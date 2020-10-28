«Меня заверили, что он останется». Билич разочарован уходом защитника сборной Египта

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Славен Билич выразил недовольство уходом из команды защитника сборной Египта Ахмеда Хегази.
29-летний футболист, выступавший за «дроздов» с 2017 года, покинул клуб 25 октября, перебравшись на правах аренды в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Договор предусматривает последующий выкуп.
«Решение об уходе Хегази принял не я. Если честно, это вообще было не футбольное решение. Я очень разочарован. Нашей команде нужны хорошие футболисты, а Ахмед знаком с Премьер-лигой, обладает огромным опытом, играет за сборную. Это большой профессионал. Всю прошлую неделю он тренировался с нами. Меня заверили, что Хегази останется, так что я очень, очень разочарован его уходом. Ахмед хотел остаться, я тоже этого хотел, он должен был сыграть сегодня», — приводит слова Билича The Independent.
- 28 октября 2020
-
11:05
-
10:28
-
10:05
-
09:54
-
09:47
-
09:42
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
08:38
-
08:30
-
07:58
-
07:35
-
07:17
-
06:34
-
06:18
-
05:38
-
05:24
-
04:45
-
04:24
-
04:07
-
03:49
-
03:32
-
03:10
-
02:55
-
02:41
-
01:55
-
01:45
-
01:26
-
00:56
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:52