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«Меня заверили, что он останется». Билич разочарован уходом защитника сборной Египта

«Меня заверили, что он останется». Билич разочарован уходом защитника сборной Египта
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Славен Билич выразил недовольство уходом из команды защитника сборной Египта Ахмеда Хегази.

29-летний футболист, выступавший за «дроздов» с 2017 года, покинул клуб 25 октября, перебравшись на правах аренды в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Договор предусматривает последующий выкуп.

«Решение об уходе Хегази принял не я. Если честно, это вообще было не футбольное решение. Я очень разочарован. Нашей команде нужны хорошие футболисты, а Ахмед знаком с Премьер-лигой, обладает огромным опытом, играет за сборную. Это большой профессионал. Всю прошлую неделю он тренировался с нами. Меня заверили, что Хегази останется, так что я очень, очень разочарован его уходом. Ахмед хотел остаться, я тоже этого хотел, он должен был сыграть сегодня», — приводит слова Билича The Independent.

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