Геркус: поражение «Локомотива» от «Баварии» всего в один мяч — это хороший результат

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на поражение «железнодорожников» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).



«Локомотив сыграл отлично, мои поздравления! Очень рад за ребят, в особенности за Антона Миранчука. Классно сыграли, молодцы. В этой ситуации это лучший из возможных вариантов.



Не обольщаясь скользким счётом, считал и считаю, что сыграть вничью, а тем более выиграть у «Баварии» невозможно. Всё-таки 13 (тринадцатая!) победа в Лиге чемпионов подряд у баварцев! Поэтому поражение всего в один мяч, результативное поражение — это хороший результат», — написал Геркус в своём «телеграме».



Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2020/2021. «Локомотив» набрал одно очко и находится на третьем месте.

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