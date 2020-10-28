Сергей Матвеев: думаю, слабое место «Челси» — вратарь

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о слабых местах, которые видит в игре «Челси».



«Много новых игроков. Только нащупывают взаимосвязи. Несколько матчей подряд Лэмпард делал ставку на Абрахама. В последних двух играх — на Тимо Вернера. Сменилась схема. С четырёх защитников на трёх центральных.



Видно, что Лэмпард ищет скелет, на который потом можно поставить хорошую игру. Пока получается не совсем так, как хотелось. В обороне действуют не очень слаженно, под давлением совершают простые ошибки, что приводит к пропущенным мячам и потере очков. Предполагаю, Фрэнк сейчас не в лучшем эмоциональном состоянии: большие затраты рождают большие ожидания, а команда в середине таблицы.



Думаю, слабое место «Челси» — вратарь. Эдуар Менди ещё только адаптируется. Например, в игре с «Манчестером» неуверенно играл ногами. Возможно, это станет плюсом для «Краснодара». Как и то, что для клуба это первый домашний матч в Лиге чемпионов. В городе его очень ждали», — цитирует Матвеева «Матч ТВ».

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