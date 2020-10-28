Российская Премьер-Лига с 13-го тура перейдёт на зимний мяч

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила, что с 13-го тура в матчах будет использоваться мяч новой расцветки.



«Команды будут играть мячом Nike Flight, выполненном в ярко-жёлтой расцветке со вставками оранжевого и синего цветов. Эти цвета позволяют мячу выделяться в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период.

13-й тур РПЛ стартует в субботу, 31 октября. «Рубин» – «Арсенал» станет первым матчем, в котором сыграют новым мячом.



После увеличения светового дня, в апреле 2021 года, РПЛ вернётся к мячам белого цвета», — написали представители пресс-службы РПЛ в «Телеграме».

Для игры в снежную погоду были подготовлены специальные мячи красного света, которые выделяются на белом фоне.