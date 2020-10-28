Нападающий ПСВ Мален попал в сферу интересов «Барселоны»

Нападающий ПСВ Дониелл Мален попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo. Приоритетной целью сине-гранатовых является приобретение форварда «Лиона» Мемфиса Депая. Французский клуб готов отпустить голландца бесплатно, если каталонцы включат в сделку форварда Антуана Гризманна. Если же сделка сорвётся, «Барселона» попытается заполучить Малена.



Нападающий из Нидерландов выступал за молодёжные команды «Аякса», «Арсенала» и ПСВ. Он дебютировал в основном составе в 2018 году. Форвард провёл за ПСВ 80 матчей, забил 33 гола и отдал 16 результативных передач. Мален дебютировал за сборную Нидерландов в 2019 году.



В сезоне-2020/2021 нападающий провёл девять матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Малена в € 25 млн.

«Лион» хочет заполучить у «Барселоны» Гризманна в обмен на Депая