«Он играет против нас». Бензема в перерыве матча просил Менди не давать мяч Винисиусу

Диалог футболистов мадридского «Реала» в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией» попал на камеру.
После первого тайма «сливочные» уступали сопернику со счётом 0:1. В начале второй половины встречи немецкая команда удвоила преимущество, однако «Реал» совершил камбэк в концовке матча, забив на 87-й и 90-й минутах.
Перед выходом на второй тайм игроки «Королевского клуба» встали в подтрибунном помещении. Ожидая партнёров, нападающий Карим Бензема обратился на французском языке к соотечественнику защитнику Ферлану Менди: «Брат, не играй на него, ради всего святого. Он играет против нас».
Как сообщает RMC Sport, Карим говорил о вингере Винисиусе Жуниоре, стоявшем в нескольких метрах от него. Бразилец как раз играл на левом фланге, где его партнёром был Менди.
Права на видео принадлежат UEFA.
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