Гендиректор «Уфы»: пришли к мнению, что пустим до 25 процентов зрителей на матч с «Уралом»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал информацию о том, что на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» допустят лишь 25 процентов болельщиков.



«Нам разрешили пустить на матч до 50 процентов. Но самое главное – рассадка. Чтобы мы соответствовали требованиям Роспотребнадзора, посчитали и пришли к мнению, что пустим до 25 процентов зрителей. При большем числе этого не получилось бы.



Решение было принято лично нами, чтобы наши болельщики не заболели и ни к кому не было вопросов», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



По итогам 12 туров «Уфа» набрала 6 очков и расположилась на последнем, 16-м месте. «Урал» (11) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», набравший 27 очков.

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