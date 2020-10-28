Виктор Гончаренко: если будем слушать дифирамбы, можем стать мягкотелыми

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о загребском «Динамо», с которым команде предстоит сыграть во 2-м туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдёт завтра, 29 октября, в Москве. Начало – в 20:55 мск.



«Все еврокубковые матчи отличаются от нашего чемпионата. Менталитет «Динамо» – игра на победу в каждой встрече. Они имеют преимущество у себя в чемпионате по качеству игроков, и на международные матчи у них сохраняется много сил. Также у них есть опыт участия в прошлогодней Лиге чемпионов.



Будет тяжёлый и напряжённый матч. Важно использовать моменты, которые мы создадим. Нам важна стабильность в игре. Того, чего нам не хватало в прошлом году. Если будем слушать дифирамбы, можем стать мягкотелыми. Резерв для роста у многих футболистов достаточно серьёзный», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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