Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия входит в обновлённый список игроков, которыми интересуется дортмундская «Боруссия». Об этом «Чемпионату» сообщил источник в немецком клубе и собеседник в стане казанцев.



«За ним не в первый раз следят, но на этот раз речь идёт о детальном изучении возможности купить игрока. Во-первых, нужен будет авторизированный агент, который со стороны клуба будет работать с его российским представителем (на сегодняшний день это Мамука Джугели. — Прим. «Чемпионата»). Во-вторых, «Боруссия» должна продать игрока, чтобы приобрести Хвичу. Маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода зимой. Однако консультации проходят уже больше месяца», — сообщил источник в немецком клубе.



Кварацхелия перебрался в Россию в 2019 году, присоединившись к «Локомотиву» на правах аренды, а впоследствии перешёл в «Рубин». В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. С прошлого года Хвича вызывается в сборную Грузии.

Дортмундская «Боруссия» хочет купить Кварацхелию. Что об этом надо знать В «Рубине» надеются удержать игрока до лета, а потом вести переговоры. Минувшим летом в клубе уже отказались от 15 миллионов.