Матч «Зенита» с «Боруссией Д» в Лиге чемпионов пройдёт без зрителей

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Боруссией» из Дортмунда и «Зенитом» пройдёт без зрителей, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Министерство здравоохранения земли Северный Рейн-Вестфалия отклонило запрос «шмелей» о допуске болельщиков на трибуны.



Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия» Д — «Зенит» состоится 28 октября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало встречи — в 23:00 мск.



На групповом этапе сине-бело-голубые также играют с бельгийским «Брюгге» и итальянским «Лацио». Первый матч «Зенита» в главном еврокубковом турнире Европы прошёл с «Брюгге» в Санкт-Петербурге 20 октября. Встреча закончилась проигрышем подопечных Сергея Семака со счётом 1:2.

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