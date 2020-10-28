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«Краснодар» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

«Краснодар» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 28 октября, состоится матч «Краснодар» – «Челси». Встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Али Палабыйыком. Помогать ему будут ассистенты Джейхун Сесигюзель и Серкан Олгунджан. Резервный рефери – Арда Кердешлер.

В 1-м туре «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а «Челси» дома – с «Севильей» (0:0). Таким образом, у всех команд в группе E в настоящее время под одному очку в активе.

«Краснодар» в прошлом сезоне занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вышел в квалификационный раунд Лиги чемпионов, где дважды победил ПАОК со счётом 2:1.

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