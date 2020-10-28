Экс-селекционер «Зенита»: надеюсь, что Дзюба забьёт больше, чем Холанд

Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник, который играл и тренировал в Норвегии на протяжении 16 лет, поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Боруссией Д».



«Нужна игра на контратаках. Впереди должен быть игрок, который должен атаковать зоны за спинами. Нужна сбалансированная и эшелонированная оборона. За счёт не только количества, но и агрессии попытаться не дать времени на то, чтобы игроки «Боруссии» разворачивались, видели пути продолжения.



Обыграть всегда можно. Мы говорим рядовые фразы, «матч начинается при счёте 0:0», «всё может быть». Но для того, чтобы «Зениту» набрать очко, и я не говорю о победе, нужно отработать весь матч на сто процентов. И надо, чтобы повезло.



На «Боруссию» давит поражение от «Лацио». Им нужна домашняя победа, и это давит. Это может стать плюсом для «Зенита». Чем дольше «Зенит» не пропустит, тем больше появится шансов на позитивный результат. Нужна надёжная оборона. И нужно ждать своего момента. Если «Зенит» пропустит в первые полчаса, то полезет вперёд. Ведь терять уже нечего – два поражения на старте, это удручающе. Игра откроется, и в ней может быть всё что угодно. И реально может быть много голов. Надеюсь, что Дзюба забьёт больше, чем Холанд», — цитирует Баранника «Спорт день за днём».

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