Криштиану Роналду: ПЦР — дерьмо!

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Инстаграме» рассказал о своём состоянии перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».
«Чувствую себя здоровым, отличное самочувствие! Вперёд, «Юве»!» — написал Роналду.
В комментариях под постом Криштиану решил выразить недовольство недавним тестом на коронавирус, который вновь дал положительный результат. Португалец написал следующее: «ПЦР – дерьмо!»
Ранее стало известно, что Роналду не примет участия в матче с «Барселоной», поскольку тесты по-прежнему выявляют у него заражение COVID-19. Инфекция у португальца была обнаружена ещё 13 октября, когда он находился в расположении сборной. Впоследствии 35-летний форвард вернулся в Италию в надежде вернуться в строй к матчу с «Барселоной», однако это ему не удалось.
Матч «Ювентус» — «Барселона» состоится сегодня, 28 октября, в Турине. Начало – в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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