РФС применит санкции к Вилкову по мотивам матча «Краснодар» — «Рубин»

РФС продолжает расследование по матчу «Краснодар» — «Рубин», в котором вопросы вызвала работа судьи Михаила Вилкова. Об этом «Чемпионату» сообщили источники в РФС.
«Дело Вилкова» по итогам этого матча ещё закрыто. Переигровки там быть не может, но судья допустил серьёзную ошибку. Мы продолжаем внутреннее расследование, к нему также будут применены санкции. Также есть вопросы и к решению КДК по этому матчу», — сказал «Чемпионату» один из источников в РФС.
Напомним, судейство Вилкова в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Рубин» было встречено шквалом критики. Казанцы настаивали на переигровке матча, так как были уверены, что арбитр допустил ряд ключевых ошибок. Однако экспертно-судейская комиссия, подведя итоги тура, поддержала все решения Вилкова.
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