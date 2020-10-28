«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» одержали победы в молодёжном первенстве

В 8-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Урал». Встреча прошла на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0.



Хозяева вышли вперёд в концовке первого тайма благодаря голу нападающего Ивана Коршунова, а в начале второй половины матча удвоили преимущество усилиями полузащитника Кирилла Щетинина. Впоследствии у петербургской команды забили нападающие Никита Терещук и Антон Бугорский.

В параллельном матче ЦСКА на выезде играл со «Строгино» и одержал победу со счётом 5:1.



Гости в самом начале встречи забили дважды, а затем, пропустив, поразили ворота соперника ещё три раза. У «армейцев» дубль оформил нападающий Илья Востриков, а ещё по голу забили полузащитники Тигран Аванесян и Андрей Савинов и форвард Эдуард Багринцев. Хозяева ответили точным ударом хавбека Даниила Камлашева.

Результаты других матчей:



Академия им. Коноплёва — «Локомотив» — 0:2

«Ротор» — «Чертаново» — 1:1