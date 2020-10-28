Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» одержали победы в молодёжном первенстве

«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» одержали победы в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0

В 8-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Урал». Встреча прошла на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0.

Хозяева вышли вперёд в концовке первого тайма благодаря голу нападающего Ивана Коршунова, а в начале второй половины матча удвоили преимущество усилиями полузащитника Кирилла Щетинина. Впоследствии у петербургской команды забили нападающие Никита Терещук и Антон Бугорский.

Турнирная таблица молодёжного первенства
Россия - Молодёжное первенство. 8-й тур
28 октября 2020, среда. 12:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 Коршунов – 41'   2:0 Щетинин – 47'   3:0 Терещук – 67'   4:0 Бугорский – 81'

В параллельном матче ЦСКА на выезде играл со «Строгино» и одержал победу со счётом 5:1.

Гости в самом начале встречи забили дважды, а затем, пропустив, поразили ворота соперника ещё три раза. У «армейцев» дубль оформил нападающий Илья Востриков, а ещё по голу забили полузащитники Тигран Аванесян и Андрей Савинов и форвард Эдуард Багринцев. Хозяева ответили точным ударом хавбека Даниила Камлашева.

Россия - Молодёжное первенство. 8-й тур
28 октября 2020, среда. 13:00 МСК
Строгино-мол.
Москва
Окончен
1 : 5
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 Востриков – 4'   0:2 Востриков – 6'   1:2 Камлашев – 20'   1:3 Аванесян – 26'   1:4 Багринцев – 74'   1:5 Савинов – 87'
Удаления: Смирнов – 89' / нет

Результаты других матчей:

Академия им. Коноплёва — «Локомотив» — 0:2
«Ротор» — «Чертаново» — 1:1

Россия - Молодёжное первенство. 8-й тур
28 октября 2020, среда. 13:00 МСК
Академия футбола им. Ю.Коноплева
Самарская область
Окончен
0 : 2
Локомотив-мол.
Москва
0:1 Морозов – 75'   0:2 Морозов – 86'
Россия - Молодёжное первенство. 8-й тур
28 октября 2020, среда. 13:00 МСК
Ротор-мол.
Волгоград
Окончен
1 : 1
Чертаново-мол.
Москва
0:1 Гудков – 42' (пен)   1:1 Медведь – 85' (пен)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020