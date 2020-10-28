«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» одержали победы в молодёжном первенстве

В 8-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Урал». Встреча прошла на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0.
Хозяева вышли вперёд в концовке первого тайма благодаря голу нападающего Ивана Коршунова, а в начале второй половины матча удвоили преимущество усилиями полузащитника Кирилла Щетинина. Впоследствии у петербургской команды забили нападающие Никита Терещук и Антон Бугорский.
В параллельном матче ЦСКА на выезде играл со «Строгино» и одержал победу со счётом 5:1.
Гости в самом начале встречи забили дважды, а затем, пропустив, поразили ворота соперника ещё три раза. У «армейцев» дубль оформил нападающий Илья Востриков, а ещё по голу забили полузащитники Тигран Аванесян и Андрей Савинов и форвард Эдуард Багринцев. Хозяева ответили точным ударом хавбека Даниила Камлашева.
Результаты других матчей:
Академия им. Коноплёва — «Локомотив» — 0:2
«Ротор» — «Чертаново» — 1:1
- 28 октября 2020
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