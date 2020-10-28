Албанская модель: Роналду — самый привлекательный футболист. Не смогла бы ему отказать

Албанская модель Эрьона Сулеймани, бывшая жена футболиста Блерима Джемаили, не смогла бы отказаться от встречи с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я бы не отказалась от приглашения Роналду. Для меня он самый привлекательный футболист в мире. Если бы он случайно позвонил мне, я бы не удержалась», — цитирует модель Panorama.com.al.

Джорджина Родригес, девушка Роналду, ранее поддержала футболиста, заразившегося коронавирусом. Роналду не примет участия в матче с «Барселоной», поскольку тесты по-прежнему выявляют у него заражение COVID-19. Инфекция у португальца была обнаружена ещё 13 октября, когда он находился в расположении сборной. Впоследствии 35-летний форвард вернулся в Италию в надежде вернуться в строй к матчу с «Барселоной», однако это ему не удалось.



Матч «Ювентус» — «Барселона» состоится сегодня, 28 октября, в Турине. Начало – в 23:00 мск.