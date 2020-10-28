Жена Евсеева: после футбола рухнул банк с нашими деньгами, и мы остались без всего

Татьяна Евсеева, супруга бывшего главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева, рассказала, как их семье было трудно после завершения его карьеры футболиста.

«После футбола была сумма, которая приносила дивиденды и позволяла жить, пока Вадим не работал. Потом рухнул банк вместе с нашими деньгами, и мы остались без всего. Было не очень хорошо, но у нашей семьи всегда были другие ценности. Да, дочка училась в частной школе — важно получить хорошее образование. При этом я не стремилась ходить в „Гуччи“ и „Шанель“, мне было важнее обеспечить качественную жизнь нашей семье и родителям — моим и Вадима.

Самый тяжёлый момент был, когда Вадим закончил играть. Мы жили 15 лет в определённом режиме, и в один момент это закончилось. Расстраивалась, когда была помоложе: как так, муж постоянно на сборах, а я всегда одна. Потом не могла привыкнуть к другому: Вадим закончил карьеру как игрок и всегда был дома. Утром уезжаешь — он дома, вечером приезжаешь — дома. И это продолжалось около года. Он пробовал себя в агентской деятельности, потом решил, что это не его, и пошёл учиться. А там уже Парфёнов позвал в Иваново, и закрутилось", — цитирует Татьяну Sport24.

Евсеев завершил карьеру игрока в 2011 году. В 2013 году был назначен старшим тренером ивановского «Текстильщика».