«Спартак-2» сыграл вничью с «Енисеем», прервав серию из 4 поражений

В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Академия „Спартак“ имени Фёдора Черенкова». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Лаши Верулидзе (Владикавказ), ассистировали судьи на линиях Максим Ковалёв (Реутов) и Игорь Князев (Курск).

Счёт был открыт в первом тайме — на 16-й минуте автором забитого мяча стал Виталий Дьяков, который реализовал одиннадцатиметровый. Красноярский клуб восстановил равновесие через несколько минут благодаря голу Николая Маркова. На 35-й минуте «Спартак» остался вдесятером, за две жёлтые карточки в течение одной минуты был удалён Святослав Кожедуб.

«Спартак-2» прервал серию из четырёх поражений, «Енисей» впервые не выиграл после четырёх побед подряд.

«Спартак-2», набрав 29 очков, занимает шестое место в ФНЛ. «Енисей» (27) — на 10-м месте.