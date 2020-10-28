Врач тульского «Арсенала»: Луценко вернётся в конце ноября, К. Комбаров пропустит 3 месяца

Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о сроках восстановления травмированных игроков команды.

«Кирилл Комбаров в Германии успешно перенёс артроскопическую операцию по поводу повреждения мениска. Восстановление составит не менее трёх месяцев.

Александр Денисов продолжает реабилитационные мероприятия после травмы сухожилия приводящей мышцы бедра. До возвращения в общую группу осталось примерно четыре недели.

Георги Костадинов в игре с «Тамбовом» травмировал икроножную мышцу голени. Во время октябрьской паузы в чемпионате России Георги уехал в расположение сборной Болгарии, где проходил курс реабилитации. Сейчас продолжает восстановительную терапию в России, которая может занять до двух недель.

У Евгения Луценко рецидив травмы — повреждение мышцы задней поверхности бедра — произошёл 20 сентября в матче с «Сочи». При рецидиве сроки выздоровления заметно увеличиваются. Евгений уже работает по индивидуальной программе, вернуться на поле он сможет в конце ноября.

Гурам Аджоев на тренировке травмировал боковую связку коленного сустава. Восстановительная терапия продлится ещё как минимум две недели", — приводит слова Резепова официальный сайт клуба.



Под ежедневным наблюдением медицинского штаба «Арсенала» находятся Владислав Пантелеев, Юрий Ковалёв и Валерий Громыко. Перед матчем 12-го тура с ЦСКА они прошли сомнительные тесты на коронавирус и сейчас изолированы от команды.