Сёмин: всплакнул, когда расставался с Хвичей. Не знаю, видел ли он мои слёзы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своих эмоциях от ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Рубин».
«Всплакнул, когда расставался с Хвичей. Это один из самых талантливых футболистов, с которыми мне приходилось работать. На сегодняшний день — самый талантливый. Не знаю, видел ли Хвича мои слёзы. Это мои личные чувства. Такой талант упускать… Обидно очень.
Тем более мы полгода с ним работали. Уделили ему много внимания. Говорили: «Следи за здоровьем, за зубами». Я ему лично сказал: «Пройди диспансеризацию зубов, потому что это играет большую роль на сердце». Он поехал в Грузию и всё сделал. Профессионал высшей мерки.
Что касается сравнений с Измайловым, у Марата была более короткая обводка. Хвича больший объём работы проделывает. Он более конкретный, забивной. Но мне сложно сказать, кто из них талантливее», — сказал Сёмин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
- 28 октября 2020
-
20:08
-
20:05
-
19:55
-
19:52
-
19:38
-
19:35
-
19:28
-
19:20
-
19:15
-
18:57
-
18:45
-
18:45
-
18:32
-
18:31
-
18:07
-
17:55
-
17:54
-
17:53
-
17:29
-
17:26
-
17:13
-
16:58
-
16:41
-
16:37
-
16:33
-
16:22
-
16:19
-
16:07
-
15:52
-
15:43
-
15:04
-
15:02
-
14:46
-
14:31
-
14:19