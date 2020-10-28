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Сёмин: всплакнул, когда расставался с Хвичей. Не знаю, видел ли он мои слёзы

Сёмин: всплакнул, когда расставался с Хвичей. Не знаю, видел ли он мои слёзы
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своих эмоциях от ухода полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Рубин».

«Всплакнул, когда расставался с Хвичей. Это один из самых талантливых футболистов, с которыми мне приходилось работать. На сегодняшний день — самый талантливый. Не знаю, видел ли Хвича мои слёзы. Это мои личные чувства. Такой талант упускать… Обидно очень.

Тем более мы полгода с ним работали. Уделили ему много внимания. Говорили: «Следи за здоровьем, за зубами». Я ему лично сказал: «Пройди диспансеризацию зубов, потому что это играет большую роль на сердце». Он поехал в Грузию и всё сделал. Профессионал высшей мерки.

Что касается сравнений с Измайловым, у Марата была более короткая обводка. Хвича больший объём работы проделывает. Он более конкретный, забивной. Но мне сложно сказать, кто из них талантливее», — сказал Сёмин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

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