«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Ростовом»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала сообщение для болельщиков команды о проведении матча с «Ростовом».

«В связи с усложняющейся эпидемиологической ситуацией в Москве и полученным клубом предписанием об ограничении доступа болельщиков на стадион на матче с «Ростовом» мы вынуждены закрыть трибуны С и D, а на трибуны А и В допустить ограниченное количество зрителей, которое в несколько раз меньше числа обладателей абонементов на пять игр текущего сезона.



Мы приносим извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию и предлагаем им выбрать один вариант из максимально широкого спектра предложений.

Если владелец абонемента принял участие в жеребьёвке на матч с «Ростовом», но не выиграл, он автоматически может посетить встречу «Спартак» – «Краснодар» во втором круге чемпионата, а также матч 1/8 Кубка России, если он пройдёт на «Открытие Арене». Мы также проинформируем владельцев абонементов о необходимости сделать выбор с помощью персональных коммуникаций по e-mail и дополнительной СМС-рассылке.



Напоминаем, что посещение арены по-прежнему возможно лишь при соблюдении правил, предусмотренных Роспотребнадзором и регламентом РПЛ", — говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов», который запланирован на 31 октября, пройдёт на «Открытие Арене» со зрителями. На встрече может присутствовать не более 2730 человек.