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«Крылья Советов» разгромили «Шинник» и поднялись на 1-е место в ФНЛ

«Крылья Советов» разгромили «Шинник» и поднялись на 1-е место в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Самарские «Крылья Советов» одержали крупную победу в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги с ярославским «Шинником». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 4:1.

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев открыл счёт на 3-й минуте матча. Сергеев забил ещё два гола, один из которых — с пенальти. Егор Голенков забил четвёртый гол самарской команды. Единственный мяч «Шинника» на счету Альбека Гонгапшева.

«Крылья Советов» набрали 39 очков в 18 матчах и поднялись на первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник» (10) — на 22-м месте.

Результаты других матчей ФНЛ:

«Динамо» Брянск — «Балтика» — 1:2

«Нефтехимик» — «Краснодар-2» — 5:0

«Чертаново» — «Чайка» — 1:2

ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
28 октября 2020, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
4 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Сергеев – 3'   2:0 Сергеев – 40'   3:0 Сергеев – 52' (пен)   4:0 Голенков – 70'   4:1 Гонгапшев – 89'
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