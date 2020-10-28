«Крылья Советов» разгромили «Шинник» и поднялись на 1-е место в ФНЛ

Самарские «Крылья Советов» одержали крупную победу в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги с ярославским «Шинником». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 4:1.

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев открыл счёт на 3-й минуте матча. Сергеев забил ещё два гола, один из которых — с пенальти. Егор Голенков забил четвёртый гол самарской команды. Единственный мяч «Шинника» на счету Альбека Гонгапшева.

«Крылья Советов» набрали 39 очков в 18 матчах и поднялись на первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник» (10) — на 22-м месте.

Результаты других матчей ФНЛ:

«Динамо» Брянск — «Балтика» — 1:2

«Нефтехимик» — «Краснодар-2» — 5:0

«Чертаново» — «Чайка» — 1:2