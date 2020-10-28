Профессор медицины Буриони: приветствую коллегу Роналду в рядах вирусологов

Профессор медицины Роберто Буриони прокомментировал слова португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который раскритиковал тесты на коронавирус.

«Приветствую коллегу Криштиану Роналду в рядах вирусологов. Очень пригодится в следующем матче с офтальмологами», — написал Буриони в своём «твиттере».

Стало известно, что Роналду не примет участия в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», поскольку тесты по-прежнему выявляют у него заражение COVID-19. Инфекция у португальца была обнаружена ещё 13 октября, когда он находился в расположении сборной. Впоследствии 35-летний форвард вернулся в Италию в надежде вернуться в строй к матчу с «Барселоной», однако ему не удалось.