Суд оставил в силе запрет для заводящего «Спартака» на посещение матчей

Заводящий фанатской трибуны московского «Спартака» Михаил Дивинский сообщил, что суд оставил в силе запрет на посещение им матчей сроком на один гол.

«Сегодня, в столь значимый для многих день 15-летия „Фратрии“, состоялся суд по моей апелляции. Решение осталось в силе без изменений — 1 год бана и 3 тыс. рублей штрафа. Решение было уже напечатано, поэтому все силы, что были потрачены, оказались тщетны. Спасибо „Спартаку“ и, конечно, всем, кто поддерживал: дружественным и недружественным коллективам, одиночкам-фанатам, людям, которые не интересуются футболом вообще, друзьям, оппонентам и врагам. Спасибо всем, постараюсь максимально вне трибуны делать всё, чтобы „Спартак“ получил достойную поддержку», — написал Дивинский в своём «инстаграме».