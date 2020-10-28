«Боруссия» Д — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 28 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» — «Зенит».

Встречу обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ему будут помогать ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный арбитр — Сердар Гёзюбююк.

В составе россиян не сыграют Азмун и Малком, у которого травмировано колено. В составе немецкой команды на поле не выйдут Джан, Загаду, Шмельцер и Шульц.

В 1-м туре «Боруссия» проиграла «Лацио» со счётом 1:3, «Зенит» уступил «Брюгге» (1:2).