«Ювентус» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 28 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА туринский «Ювентус» сыграет с «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Барселона».
Встречу обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ему будут помогать ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный арбитр — Аллард Линдхут.
В матче не примут участия Марк-Андре тер Штеген и Самуэль Юмтити («Барселона»), а также форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл киевское «Динамо» (2:0), «Барселона» разгромила «Ференцварош» (5:1).
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