«Брюгге» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 28 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» сыграет с итальянским «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия), стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Брюгге» — «Лацио».



Встречу будет обслуживать английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему будут помогать ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Пол Тирни.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» на выезде обыграл «Зенит» (2:1). «Лацио» дома одержал победу в матче с дортмундской «Боруссией» (3:1). После 1-го тура итальянская команда лидирует в группе F.