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Роман Абрамович присутствует на матче «Краснодар» — «Челси»

Роман Абрамович присутствует на матче «Краснодар» — «Челси»
Футбол / Лига Европы 0

Российский владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович присутствует на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром» (0:0, идёт 1-й тайм), сообщает Football.London.

По данным источника, Абрамович посетил матч «Челси» с мая 2019 года. Тогда олигарх побывал на финальном матче Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» (4:1). Встреча состоялась в Баку.

Матч «Краснодар» — «Челси» проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Челси».

Обслужвает встречу бригада арбитров из Турции во главе с Али Палабыйыком, ассистируют судьи на линиях Джейхун Сесигюзель и Серкан Олгунджан. Резервный рефери – Арда Кердешлер.

В 1-м туре «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а «Челси» дома – с «Севильей» (0:0). Таким образом, у всех команд в группе E в настоящее время под одному очку в активе.

«Краснодар» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Лиги чемпионов
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