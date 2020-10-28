«Краснодар» — «Челси»: гости не реализовали 11-метровый

Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо не реализовал 11-метровый в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Краснодаром» (0:0, идёт 1-й тайм). После удара хавбека мяч попал в штангу.
Пенальти был назначен на 14-й минуте. Сесар Аспиликуэта справа низом прострелил в штрафную «Краснодара», где Кайо снёс с ног Тимо Вернера.
Матч «Краснодар» — «Челси» проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Челси».
Обслужвает встречу бригада арбитров из Турции во главе с Али Палабыйыком, ассистируют судьи на линиях Джейхун Сесигюзель и Серкан Олгунджан. Резервный рефери – Арда Кердешлер.
В 1-м туре «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а «Челси» дома – с «Севильей» (0:0). Таким образом, у всех команд в группе E в настоящее время под одному очку в активе.
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