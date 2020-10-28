«Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 28 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» сыграет с «РБ Лейпциг». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия), стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг».
Встречу обслужит словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом. Ему будут помогать ассистенты Томаж Кланчник и Грега Кордеж. Резервный арбитр — Асмир Сагркович.
Футболисты «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс, Джесси Лингард и Эрик Бейи не примут участия в матче. У «Лейпцига» не сыграет ряд игроков, в числе которых Конрад Лаймер, Лукас Клостерман, Кевин Кампль, Фабрис и Лазар Самарджич.
- 28 октября 2020
-
23:03
-
23:02
-
22:51
-
22:45
-
22:39
-
22:33
-
22:28
-
22:24
-
22:17
-
22:09
-
22:05
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:34
-
21:21
-
21:13
-
21:12
-
21:10
-
20:57
-
20:56
-
20:43
-
20:35
-
20:35
-
20:08
-
20:05
-
19:55
-
19:52
-
19:38
-
19:35
-
19:28
-
19:20
-
19:15
-
18:57
Партнерский контент