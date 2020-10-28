«Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 28 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» сыграет с «РБ Лейпциг». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия), стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг».

Встречу обслужит словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом. Ему будут помогать ассистенты Томаж Кланчник и Грега Кордеж. Резервный арбитр — Асмир Сагркович.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс, Джесси Лингард и Эрик Бейи не примут участия в матче. У «Лейпцига» не сыграет ряд игроков, в числе которых Конрад Лаймер, Лукас Клостерман, Кевин Кампль, Фабрис и Лазар Самарджич.